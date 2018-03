L’Irlanda ha vinto il Sei Nazioni 2018

La Nazionale di rugby irlandese ha vinto il torneo Sei Nazioni con una giornata di anticipo. La vittoria è stata resa possibile dal risultato di Francia-Inghilterra, giocata questa sera a Parigi: l’Inghilterra avrebbe dovuto vincere con quattro mete per ottenere il bonus offensivo che avrebbe potuto tenerla in corsa per la vittoria, ma a Parigi ha perso 22-16. Nel pomeriggio invece, l’Irlanda aveva vinto 28-8 a Dublino contro la Scozia la sua quarta partita di fila nel torneo, salendo a 19 punti in classifica.

Nell’ultima partita del Sei Nazioni 2018, che l’Irlanda giocherà proprio contro l’Inghilterra a Londra, avrà la possibilità di centrare il Grande Slam, il riconoscimento che va alla squadra che vince tutte le partite. L’ultimo incontro della penultima giornata del Sei Nazioni si disputerà invece domani a Cardiff tra Galles e Italia.