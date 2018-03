Milan-Arsenal di Europa League in streaming e in diretta TV

Milan-Arsenal, partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 19.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Contro l’Arsenal, il Milan tornerà a giocare una prestigiosa partita di una coppa europea a distanza di parecchi anni dall’ultima volta. C’è molta curiosità per l’incontro di stasera, soprattutto perché a San Siro arriva l’Arsenal, che pur trovandosi in uno dei periodi più complicati della sua storia recente, fra scarsi risultati e le crescenti critiche verso l’allenatore Arsene Wenger, è comunque una delle squadre di calcio più importanti al mondo ed è ancora composta da ottimi giocatori, come Mesut Ozil, Aaron Ramsey ed Henrikh Mkhitaryan. Il Milan, dal canto suo, pur essendo più debole sulla carta sta passando un periodo decisamente positivo da quando ad allenarlo c’è il suo ex giocatore Gennaro Gattuso.

L’Arsenal si presenta a Milano dopo ben quattro sconfitte consecutive fra campionato e coppa: l’ultima è arrivata domenica scorsa a Brighton, in Premier League. Nel mercato di riparazione invernale ha venduto l’attaccante francese Olivier Giroud, l’esterno Theo Walcott e l’altro attaccante più forte in squadra, Alexis Sanchez. Al posto loro sono stati ingaggiati l’armeno Henrikh Mkhitaryan e il centravanti Pierre-Emerick Aubameyang, cresciuto nelle giovanili del Milan.

Le probabili formazioni di Milan-Arsenal:

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Montolivo; Cutrone, Silva, Borini

Arsenal (4-3-3) Ospina; Chambers, Koscielny, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Welbeck, Ozil

Dove vedere Milan-Arsenal in streaming e in diretta tv:

Milan-Arsenal verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19.00 sui canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Calcio 4 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.