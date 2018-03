Dove vedere Lazio-Dynamo Kiev in diretta TV e in streaming

Lazio-Dynamo Kiev, partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, si gioca questa sera a partire dalle 21.05 allo Stadio Olimpico di Roma.

La Dynamo Kiev che stasera giocherà a Roma è una squadra che sta attraversando una lunga fase di transizione segnata dal ricambio generazionale. Con la cessione in estate di Andriy Yarmolenko, il suo giocatore più forte e rappresentativo, andato al Borussia Dortmund, la squadra è ora capitanata dal centrocampista Sergiy Sydorchuk e dal difensore Eugen Kacheridi. Non vince un campionato ucraino dal 2016, nonostante le difficoltà incontrate dalla sua principale rivale, lo Shakhtar Donetsk.

La Dynamo Kiev è quindi una squadra in fase di costruzione, con alcuni giocatori promettenti ma di livello inferiore alla Lazio. Oggi sarà per giunta senza il suo centravanti principale, il congolese Dieumerci Mbokani, fuori da febbraio per un infortunio.

Le probabili formazioni di Lazio-Dynamo Kiev:

Lazio (3-5-1-1) Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile

Dinamo Kiev (4-3-3) Boyko; Moroziuk, Khacheridi, Kadar, Kedziora; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov

Dove vedere Lazio-Dynamo Kiev in streaming e in diretta tv:

Verrà trasmessa da Sky a partire dalle 21.05 sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 e in streaming sul sito del cnaale. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.