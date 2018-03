Oscar 2018: come vedere la cerimonia in diretta TV e in streaming

La cerimonia degli Oscar 2018 si terrà stanotte in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles (l’ex Kodak Theatre). Sarà la 90ª edizione della cerimonia degli Oscar e in Italia si potrà seguire in diretta sia su Sky Cinema Oscar HD che in chiaro su TV8. Il collegamento televisivo – con discussioni, chiacchiere e tappeti rossi – inizierà alle 22.50 ora italiana, ma la cerimonia vera e propria inizierà quando a Los Angeles saranno le 17, cioè le due di notte ora italiana. La premiazione dovrebbe durare circa tre ore.

La cerimonia sarà condotta da Jimmy Kimmel. Tra premianti e premiati ci saranno come al solito tantissime facce note. I favoriti per il Miglior film sono La forma dell’acqua e Tre manifesti a Ebbing, Missouri; ma è un anno in cui ci si aspetta che tanti film si divideranno i premi principali.

Dove guardare gli Oscar in diretta

In Italia la cerimonia degli Oscar 2018 si potrà seguire in televisione sia a pagamento su Sky Cinema Oscar HD (canale 304) che in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre, a partire dalle 22.50, orario in cui inizieranno i primi collegamenti. In streaming da pc, tablet e smartphone si potrà seguire sulla piattaforma di SkyGo, per chi è già abbonato a Sky, oppure gratis sul sito di TV8, raggiungibile da qui.