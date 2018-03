Napoli-Roma: come vederla in streaming o in diretta TV

Napoli-Roma è uno degli anticipi della 27ª giornata di Serie A e si gioca stasera a partire dalle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli. Il Napoli è molto in forma, gioca bene e la vittoria della Serie A è ormai il suo unico obiettivo (ma già a inizio stagione c’erano pochi dubbi ne avesse altri). Nell’ultima partita di Serie A ha battuto 5-0 il Cagliari. La Roma è in una situazione opposta: ha appena perso, e male, in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e in campionato contro il Milan, due partite che potrebbero aver compromesso la stagione.

In classifica il Napoli è al primo posto, con 69 punti; la Roma ne ha 50. Entrambe le squadre dovrebbero giocare con quasi tutti i loro migliori giocatori. Nel Napoli ci saranno i soliti tre attaccanti, quelli che quando ci sono, giocano: sono Callejon, Mertens e Insigne. Nella Roma in attacco dovrebbero giocare Under e Perotti esterni, Nainggollan un po’ più avanti rispetto agli altri centrocampisti e Dzego punta centrale.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

Dove vedere Napoli-Roma in streaming e in diretta tv

Napoli-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Napoli-Roma sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.