Cagliari-Napoli, ultima partita della 26ª giornata di Serie A, si gioca stasera a partire dalle 20.45 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Questa sera il Napoli avrà l’occasione di portarsi momentaneamente a quattro punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica, la cui partita contro l’Atalanta è stata rinviata a marzo a causa della neve caduta a Torino domenica sera. Per farlo dovrà vincere in trasferta a Cagliari contro una squadra vicina alla zona retrocessione e che nelle ultime giornate quattro giornate di campionato ha ottenuto solamente una vittoria. Ora che il Napoli è stato eliminato anche dall’Europa League, tutta la squadra sarà impegnata solamente in campionato, per vincere lo Scudetto: da qui all’ultima giornata dovrà cercare di mantenere o ampliare il distacco dalla Juventus vincendo più partite possibili.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli:

Napoli (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Cagliari (3-5-1-1) Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Ionita, Padoin, Lykogiannis; Joao Pedro; Pavoletti

Dove vedere Cagliari-Napoli in streaming e in diretta tv:

Cagliari-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Inter-Benevento sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play.