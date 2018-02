Francia-Italia del Sei Nazioni in diretta TV e in streaming

Francia-Italia, prima partita della terza giornata del Sei Nazioni 2018, si gioca stasera alle 21 allo stadio Orange Velodrome di Marsiglia.

L’Italia si presenta a Marsiglia da ultima in classifica del Sei Nazioni 2018, dopo over ottenuto due sconfitte nelle prime due partite contro Inghilterra e Irlanda. Sono state peraltro due sconfitte pesanti, che non hanno portato nemmeno un punto extra per i bonus offensivi (più di quattro mete) e difensivi (scarto minore di sette punti). Se contro l’Inghilterra, nonostante il risultato finale di 15-46, la Nazionale italiana non aveva sfigurato completamente, a Dublino contro l’Irlanda è arrivata una sconfitta schiacciante in cui l’Italia è sembrata addirittura più in difficoltà del solito. All’inizio del Sei Nazioni le difficoltà che avrebbe incontrato l’Italia erano chiare: ora però che le due partite più impegnative sono passate (Inghilterra e Irlanda sono la seconda e la terza nazionale nel ranking mondiale), avrà la possibilità di giocarsela di più.

La partita contro la Francia di stasera è probabilmente la meno complicata che l’Italia dovrà affrontare nel torneo. La Francia infatti si è presentata al Sei Nazioni nel mezzo di un periodo molto complicato per il rugby francese, come testimoniato dal cambio di allenatore della Nazionale a sole due settimane dalla prima partita. È però comunque favorita, con una squadra sulla carta più forte e preparata di quella italiana.

Le formazioni di Francia-Italia

Francia 15 Hugo Bonneval, 14 Benjamin Fall, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Rémy Grosso, 10 Lionel Beauxis, 9 Maxime Machenaud, 8 Marco Tauleigne, 7 Yacouba Camara, 6 Wenceslas Lauret, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Paul Gabrillagues, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (capitano), 1 Jefferson Poirot

Italia 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Maxime Mbanda, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti

Dove vedere Francia-Italia del Sei Nazioni 2018

Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Gli incontri saranno preceduti dalla trasmissione Rugby Social Club condotta da Daniele Piervincenzi e potranno essere visti anche in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito Dplay, raggiungibile da qui.