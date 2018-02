Dove vedere Lazio-FCSB, ritorno dei sedicesimi di Europa League, in diretta TV e in streaming

Lazio-FCSB (il nuovo nome della Steaua Bucarest), partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 19.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nella partita di andata, giocata una settimana fa a Bucarest, la Lazio era stata sconfitta a sorpresa per 1-0. È stato un risultato sorprendente perché l’FCSB è una delle squadre più deboli fra quelle presenti ai sedicesimi di finale di Europa League, mentre la Lazio può ambire ad arrivare fino agli ultimi turni della competizione ed è tra le prime squadre del campionato di Serie A. Nella partita di Bucarest, la Lazio è stata parecchio sfortunata e non è riuscita a recuperare il gol di svantaggio subito nei minuti iniziali. Stasera dovrà prestare particolare attenzione alla fase difensiva, perché un gol del FCSB potrebbe compromettere la qualificazione: ma si presenta comunque come favorita e il risultato dell’andata si può rimontare.

Oltre alla superiorità della sua squadra, la Lazio potrebbe beneficiare anche della vittoria in campionato contro l’Hellas Verona nell’ultima giornata di Serie A, che ha messo fine alla serie di tre sconfitte consecutive. L’FCSB arriva invece a Roma dopo due pareggi consecutivi in campionato e nella coppa nazionale romena.

Le probabili formazioni di Lazio-FCSB:

Lazio (3-5-2) Strakosha; Wallace, De Vrij, Caceres; Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto , Lulic; Immobile, Felipe Anderson

FCSB (4-2-3-1) Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Morais; Nedelcu, Teixeira; Man, Budescu, Tanase; Gnohere

Dove vedere Lazio-FCSB in streaming e in diretta tv:

Lazio-FCSB verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19.00 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.