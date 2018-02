Le previsioni meteo per domani, giovedì 22 febbraio

Domani, giovedì 22 febbraio, il tempo sarà brutto, in tutta Italia: sulla cartina del meteo non c’è neanche un simbolo del sole. Ci saranno molte nubi nel Nord, neve sopra i 500 metri di quota e pioggia sulle Alpi, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia-Romagna e nel Triveneto. Si potrebbe vedere la neve anche più in basso, in Emilia-Romagna, dal pomeriggio anche sulle coste del Veneto e del Friuli e, verso sera, anche sui rilievi della Liguria e del sud del Piemonte.

Anche al Centro ci saranno nuvole: oltre a un diffuso cielo coperto, si prevedono piogge e neve oltre i 500-700 metri di altitudine. Nel corso della giornata il tempo non migliorerà e, anzi, andrà peggio. La stessa cosa vale anche al Sud: se alla mattina ci sarà un moderato maltempo lungo le coste del Tirreno e pioggia solo in Sicilia, nel pomeriggio i temporali si estenderanno anche altrove.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it