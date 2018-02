Come vedere Chelsea-Barcellona, ottavi di finale di Champions League, in diretta streaming e in tv

Chelsea-Barcellona, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, si gioca stasera, dalle 20.45 allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Nella storia recente della Champions League, Chelsea e Barcellona sono state protagoniste di alcune delle partite più spettacolari del calcio internazionale, rese memorabili dalle giocate dei loro campioni. Negli ottavi di finale del 2005, per esempio, Ronaldinho segnò a Londra uno dei suoi gol più belli, ma poi il turno lo passò il Chelsea. La semifinale di ritorno del 2009 invece è ricordata ancora oggi per il pessimo arbitraggio del direttore di gara norvegese Tom Øvrebø ma soprattutto per il gol allo scadere da fuori area di Andres Iniesta, che mandò il Barcellona in finale, poi vinta a Roma contro il Manchester United. L’ultimo incontro fra le due squadre risale alle semifinali del 2012, quando il Chelsea allenato da Roberto Di Matteo si prese una bella rivincita eliminando il Barcellona al Camp Nou: poi vinse la sua prima Champions League a Monaco contro il Bayern.

La partita di stasera è una delle più attese degli ottavi di finale. Il Barcellona arriva a Londra da prima in classifica della Liga spagnola, con un vantaggio tale sulle avversarie da poter pensare di vincere il titolo con diverse settimane di anticipo. La squadra, che ha sempre i vari Messi, Suarez, Iniesta e Piqué, da quest’anno è allenata dall’ex calciatore spagnolo Ernesto Valverde, con cui sta migliorando mese dopo mese. Il Chelsea allenato da Antonio Conte invece si presenta a questi ottavi da sfavorito, perché ha una rosa sulla carta meno forte e perché sta passando un’annata complicata, iniziata con una squadra che a detta di Conte non è in grado di competere in tutti tornei a cui partecipa. Ma è pur sempre il Chelsea, stasera gioca in casa, e da Conte ci si può aspettare qualsiasi cosa.

Le probabili formazioni di Chelsea-Barcellona:

Chelsea (3-4-2-1) Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; Hazard, Pedro; Morata

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Rakitić; Iniesta, Messi, Suárez

Dove vedere Chelsea-Barcellona in streaming e in diretta tv:

Chelsea-Barcellona verrà trasmessa da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming da pc, tablet e smartphone con Premium Play. Qui invece trovate alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.