L'Argentina ha vinto da Argentina, e l'Inghilterra ha perso da Inghilterra, ieri, nella seconda semifinale dei Mondiali. All'84° l'Inghilterra era in vantaggio, vicinissima a raggiungere la finale per la prima volta dopo sessant'anni. Otto minuti dopo Lautaro Martínez ha segnato il gol della vittoria, portando l'Argentina di nuovo in finale,Continua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Questa settimana è iniziata non bene con la morte di Sam Neill . Aveva legato la sua immagine e la sua carriera al grandissimo successo di Jurassic Park e al ruolo che interpreta anche in alcuni seguiti, quello del paleontologo Alan Grant. Ma era stato, soprattutto prima, un attore dalleContinua a leggere...
Ve ne avevamo inizialmente parlato (o non parlato) come di un " progetto top secret ", poi vi avevamo parlato di come avevamo illustrato quel progetto (che a quel punto non era più proprio "top secret") e oggi quel progetto ve lo abbiamo presentato davvero. È il nuovo podcast diContinua a leggere...
Altre cose, prima Ho visto che il concerto di Bruno Mars a Milano, accanto a molti entusiasmi, ha generato anche delle proteste di alcuni spettatori che si sono trovati in posti da cui non si vedeva praticamente niente, senza che quella condizione fosse sufficientemente chiara al momento dell'acquisto del bigliettoContinua a leggere...
Quando si torna in un luogo dell’infanzia ci si ritrova imbozzolati nei ricordi. Da giovani non ci si fa troppo caso, la parabola della vita è in ascesa, si è carichi di energia, non si ha tempo né voglia di guardarsi indietro. Si è programmati per imparare, non per ricordare.Continua a leggere...
L’ambizione di conoscere in quale precisa regione del mondo si trovassero l’isola di Circe, la terra dei Lestrigoni o quella dei Lotofagi ha impegnato per secoli studiosi e appassionati dell’ Odissea . Oggi è considerato un modo superato e un po’ ingenuo di leggerla, perché di molti luoghi e fattiContinua a leggere...
Definire cosa sia il "giornalismo" non ha grande importanza. Come molte altre cose, sono obiettivi, funzioni e risultati a creare il giudizio sul valore di un'attività, non le etichette che le si danno a priori. Per questo è sempre stata convincente una vecchia definizione di Jeff Jarvis, esperto osservatore eContinua a leggere...
La settimana scorsa vi raccontavo di come alcune vittorie ottenute alle primarie dalla sinistra del Partito Democratico avevano certamente un significato politico, ma non avrebbero cambiato gli equilibri al Congresso: sono avvenute in collegi dentro cui i Democratici spadroneggiano e i Repubblicani quasi non esistono, quindi entra un Democratico edContinua a leggere...
Vogliono governare il paese, ma non sanno gestire una piazza. A voler essere brutali, la si potrebbe liquidare così, la settimana squinternata del centrosinistra di Elly Schlein e soci. Ma siccome noi brutali non siamo, a tutto ciò dedichiamo un centinaio di righe. Tanto voi non avete granché da fareContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell'ordinanza anti caldo per i rider; di come si finisce intrappolati nella metro anche se si ha l'abbonamento; e di tutti i progetti che il comuneContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cosa sono i berlinesi-bolognesi, di come funziona una “bici a rotaie” e di che fine ha fatto l’asfalto avanzato per costruire l’uscita 5 dellaContinua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...