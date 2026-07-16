Evening Post - Le storie di oggi

Ogni giorno dal lunedì al venerdì

Evening Post, le storie di oggi

Ve ne avevamo inizialmente parlato (o non parlato) come di un " progetto top secret ", poi vi avevamo parlato di come avevamo illustrato quel progetto (che a quel punto non era più proprio "top secret") e oggi quel progetto ve lo abbiamo presentato davvero. È il nuovo podcast di