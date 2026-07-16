L'Argentina ha vinto da Argentina, e l'Inghilterra ha perso da Inghilterra, ieri, nella seconda semifinale dei Mondiali. All'84° l'Inghilterra era in vantaggio, vicinissima a raggiungere la finale per la prima volta dopo sessant'anni. Otto minuti dopo Lautaro Martínez ha segnato il gol della vittoria, portando l'Argentina di nuovo in finale,Continua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Prima di iniziare, volevamo dirvi che c'è una nuova possibilità di abbonarsi al Post: è riservata agli studenti e alle studentesse delle università italiane, costa 45 euro invece diContinua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Questa settimana è iniziata non bene con la morte di Sam Neill . Aveva legato la sua immagine e la sua carriera al grandissimo successo di Jurassic Park e al ruolo che interpreta anche in alcuni seguiti, quello del paleontologo Alan Grant. Ma era stato, soprattutto prima, un attore dalleContinua a leggere...
Ve ne avevamo inizialmente parlato (o non parlato) come di un " progetto top secret ", poi vi avevamo parlato di come avevamo illustrato quel progetto (che a quel punto non era più proprio "top secret") e oggi quel progetto ve lo abbiamo presentato davvero. È il nuovo podcast diContinua a leggere...
Altre cose, prima Per via che se ne parla da giorni, ho scoperto che in Total eclipse of the heart di Bonnie Tyler suonarono due della E Street band di Springsteen. Matt Berninger che fa una cosa acustica e intima in Belgio. Scusate, per guardare quei disgraziati di inglesi venireContinua a leggere...
Quando si torna in un luogo dell’infanzia ci si ritrova imbozzolati nei ricordi. Da giovani non ci si fa troppo caso, la parabola della vita è in ascesa, si è carichi di energia, non si ha tempo né voglia di guardarsi indietro. Si è programmati per imparare, non per ricordare.Continua a leggere...
L’ambizione di conoscere in quale precisa regione del mondo si trovassero l’isola di Circe, la terra dei Lestrigoni o quella dei Lotofagi ha impegnato per secoli studiosi e appassionati dell’ Odissea . Oggi è considerato un modo superato e un po’ ingenuo di leggerla, perché di molti luoghi e fattiContinua a leggere...
Definire cosa sia il "giornalismo" non ha grande importanza. Come molte altre cose, sono obiettivi, funzioni e risultati a creare il giudizio sul valore di un'attività, non le etichette che le si danno a priori. Per questo è sempre stata convincente una vecchia definizione di Jeff Jarvis, esperto osservatore eContinua a leggere...
La settimana scorsa vi raccontavo di come alcune vittorie ottenute alle primarie dalla sinistra del Partito Democratico avevano certamente un significato politico, ma non avrebbero cambiato gli equilibri al Congresso: sono avvenute in collegi dentro cui i Democratici spadroneggiano e i Repubblicani quasi non esistono, quindi entra un Democratico edContinua a leggere...
Vogliono governare il paese, ma non sanno gestire una piazza. A voler essere brutali, la si potrebbe liquidare così, la settimana squinternata del centrosinistra di Elly Schlein e soci. Ma siccome noi brutali non siamo, a tutto ciò dedichiamo un centinaio di righe. Tanto voi non avete granché da fareContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell'ordinanza anti caldo per i rider; di come si finisce intrappolati nella metro anche se si ha l'abbonamento; e di tutti i progetti che il comuneContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cosa sono i berlinesi-bolognesi, di come funziona una “bici a rotaie” e di che fine ha fatto l’asfalto avanzato per costruire l’uscita 5 dellaContinua a leggere...
PlayStation non vuole più i giochi su disco A partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi PlayStation saranno disponibili esclusivamente in formato digitale e non verranno più distribuiti su disco . La decisione, annunciata ufficialmente da Sony, riguarda sia i titoli prodotti internamente sia quelli di altri editori. PerContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Squadrate, color panna e con i manici e il fondo rinforzati e colorati: le borse di tela più diContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...