Montecit.

Ogni venerdì

Montecit. - La prevalenza del peone

Settimanella tranquilla, no? Giusto un po’ di brio sulla legge elettorale, che sarà mai. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e stavolta Montecit. è quasi un monografico: esploriamo in lungo e in largo il patatrac di martedì alla Camera. E come ci si è arrivati.