NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • Live
  • Mondo
  • Lunedì 13 ottobre 2025

È iniziato il rilascio degli ostaggi israeliani

Sono stati liberati i primi sette e consegnati all'esercito israeliano: intanto Donald Trump sta arrivando in Israele

Mezzi della Croce Rossa nella Striscia di Gaza con a bordo gli ostaggi (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Hamas ha iniziato a rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi presenti nella Striscia di Gaza, come previsto dall’accordo di pace su Gaza, poi Israele libererà diversi prigionieri palestinesi. Oggi Donald Trump terrà un discorso al parlamento israeliano e nel pomeriggio parteciperà a un incontro in Egitto sulle fasi successive dell’accordo. Il Post segue tutti gli aggiornamenti con questo liveblog.

Aggiornamenti più importanti

55 minuti fa
Hamas ha consegnato alla Croce Rossa il primo gruppo di ostaggi
Live Blog
06:3513 ottobre 2025

Hamas ha fatto parlare alcuni ostaggi con le famiglie, prima della liberazione

Lo hanno fatto per Matan Zangauker, Nimrod Cohen, David e Ariel Cunio, che hanno parlato con i loro famigliari in videochiamata. In un video che sta circolando online si vede la madre di Matan Zangauker che gli dice «la guerra è finita, stai tornando a casa».

06:3413 ottobre 2025

Cosa succederà oggi

• Hamas si è impegnato a liberare i 20 ostaggi israeliani ancora vivi: per ora lo ha fatto coi primi sette, che poco fa sono stati consegnati alle forze armate israeliane. Secondo fonti di Al Jazeera tutti gli altri saranno liberati entro le 9 ora italiana. La liberazione è mediata dalla Croce Rossa. Una volta arrivati in Israele gli ostaggi saranno portati in appositi ospedali per alcuni controlli medici.

• In parallelo Israele libererà quasi 2mila persone palestinesi detenute: 250 condannate all’ergastolo – fra cui diversi dirigenti e miliziani di Hamas – e 1.716 detenute, spesso senza accuse precise, a partire dal 7 ottobre del 2023. Da stamattina sono in corso i preparativi per il loro rilascio, sempre con la mediazione della Croce Rossa.

• Stamattina Trump è arrivato in Israele: a breve incontrerà le famiglie degli ostaggi, alle 10 parlerà alla Knesset, il parlamento israeliano. 

• Verso le 12 italiane Trump ripartirà per Sharm el Sheik, in Egitto, dove è previsto un incontro sul futuro della Striscia a cui partecipano diversi leader occidentali e mediorientali, tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. 

06:2313 ottobre 2025

Anche le famiglie dei detenuti palestinesi sono in attesa

L’accordo fra Israele e Hamas prevede per oggi la liberazione di 250 persone condannate all’ergastolo – fra cui molti dirigenti, attivisti ed ex miliziani di Hamas – e 1.716 persone palestinesi detenute a partire dal 7 ottobre del 2023, comprese tutte le donne e i bambini arrestati. Le autorità israeliane hanno ordinato alle famiglie dei detenuti di non celebrarne pubblicamente la liberazione, e anche di non parlare con i media. I 250 ex ergastolani verranno rilasciati in Cisgiordania, mentre alcuni di loro verranno espulsi all’estero (verosimilmente quelli con la doppia nazionalità). Le 1.716 persone detenute dall’inizio dell’invasione israeliana invece dovrebbero essere portate all’ospedale Nasser nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia.

In attesa del loro rilascio, alcune famiglie di persone palestinesi detenute nelle carceri israeliane hanno iniziato ad aspettarle a Ramallah, in Cisgiordania. Altre ancora si sono radunate fuori dalla famigerata prigione israeliana di Ofer, che ospita moltissimi detenuti politici. La prigione di Ofer è costruita sopra un territorio che secondo la stragrande maggioranza della comunità internazionale spetta ai palestinesi e che Israele occupa illegalmente.

Alcune persone fuori dalla prigione di Ofer, vicino Ramallah (REUTERS/Mohammed Torokman)

05:5913 ottobre 2025

Intanto Trump

Ha assistito al primo rilascio dall’Air Force One, l’aereo del presidente degli Stati Uniti, su cui è in viaggio verso Israele (la foto è stata condivisa sui social dalla portavoce della sua amministrazione, Karoline Leavitt). 

Trump, che ha mediato e si è intestato l’accordo per il cessate il fuoco, dovrebbe incontrare le famiglie degli ostaggi intorno alle 9 locali (8 in Italia) e poi fare un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano. Andrà poi in Egitto per partecipare a un importante incontro sulle fasi successive dell’accordo.

05:5213 ottobre 2025

A Tel Aviv si sono riunite migliaia di persone

Fin dalle prime ore della mattina migliaia di persone si sono riunite nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv per aspettare il rilascio. Tra la folla ci sono molte bandiere israeliane e cartelloni con i nomi e le foto degli ostaggi.

(AP Photo/Oded Balilty)

La folla segue gli aggiornamenti sul rilascio su dei maxischermi.

05:4113 ottobre 2025

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa il primo gruppo di ostaggi

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa Internazionale i primi 7 ostaggi vivi presenti nella Striscia di Gaza. Fanno parte dei 20 che dovrebbero essere liberati stamattina, come previsto dall’accordo di pace. La Croce Rossa li trasferirà all’esercito israeliano, che poi li porterà in ospedali in Israele, dove interi reparti sono stati predisposti per accoglierli.