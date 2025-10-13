È iniziato il rilascio degli ostaggi israeliani

• Hamas si è impegnato a liberare i 20 ostaggi israeliani ancora vivi: per ora lo ha fatto coi primi sette, che poco fa sono stati consegnati alle forze armate israeliane. Secondo fonti di Al Jazeera tutti gli altri saranno liberati entro le 9 ora italiana. La liberazione è mediata dalla Croce Rossa. Una volta arrivati in Israele gli ostaggi saranno portati in appositi ospedali per alcuni controlli medici.

• In parallelo Israele libererà quasi 2mila persone palestinesi detenute: 250 condannate all’ergastolo – fra cui diversi dirigenti e miliziani di Hamas – e 1.716 detenute, spesso senza accuse precise, a partire dal 7 ottobre del 2023. Da stamattina sono in corso i preparativi per il loro rilascio, sempre con la mediazione della Croce Rossa.

• Stamattina Trump è arrivato in Israele: a breve incontrerà le famiglie degli ostaggi, alle 10 parlerà alla Knesset, il parlamento israeliano.

• Verso le 12 italiane Trump ripartirà per Sharm el Sheik, in Egitto, dove è previsto un incontro sul futuro della Striscia a cui partecipano diversi leader occidentali e mediorientali, tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.