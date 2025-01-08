Una proposta radicale per il futuro della Palestina, con Ilan Pappé
Uno dei più importanti e noti storici israeliani ha una teoria che prova a guardare lontano: sostiene che Israele sia destinato a crollare come progetto nazionale, e cerca di capire cosa arriverà al suo posto.
La fine di Israele, di Ilan Pappé
I consigli di Ilan PappéOrientalismo di Edward Said – La porta del sole di Elias Khouri – Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza–
