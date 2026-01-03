Gli Stati Uniti dicono di aver «catturato» Maduro

È complicato.

Se Maduro fosse stato veramente «catturato» dagli Stati Uniti e portato fuori dal paese, come ha detto Trump, secondo la Costituzione venezuelana il potere passerebbe alla sua vicepresidente, Delcy Rodríguez. Rodríguez peraltro è stata una delle poche e prime esponenti del governo a intervenire pubblicamente, insieme al ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, una delle figure più potenti del regime. Allo stesso tempo, tutto potrebbe cambiare piuttosto rapidamente per via della complicata situazione politica in Venezuela.

Maduro non è riconosciuto come il legittimo presidente del Venezuela da molti paesi, inclusi gli Stati Uniti: governa il Venezuela dal 2013 e a luglio del 2024 si era nuovamente autoproclamato presidente dopo delle elezioni presidenziali molto contestate. Secondo tutti i conteggi indipendenti erano state vinte da Edmundo González, il candidato dell’opposizione e alleato di María Corina Machado, la più importante leader dell’opposizione e vincitrice del premio Nobel per la Pace del 2025, a cui Maduro aveva impedito di candidarsi.

Al momento però né González né Machado si trovano nel paese e l’opposizione in Venezuela si è disgregata. A causa della dura repressione delle proteste dopo le elezioni, González ottenne l’asilo politico in Spagna, mentre Machado fu brevemente arrestata a gennaio del 2025 e poi entrò in clandestinità. Si era fatta rivedere in pubblico per la prima volta a metà dicembre, dopo essere riuscita ad arrivare a Oslo in gran segreto.