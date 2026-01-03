NewsletterPodcast
  • Live
  • Mondo
  • Sabato 3 gennaio 2026

Gli Stati Uniti dicono di aver «catturato» Maduro

Dopo mesi di pressioni nella notte hanno bombardato varie zone del Venezuela, compresa la capitale Caracas

Fuoco e fiamme sull'area militare Forte Tiuna, in Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno compiuto una serie di bombardamenti in Venezuela, dopo settimane di pressioni contro il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che Maduro è stato catturato insieme alla moglie e portato via dal paese. Il Post segue tutti gli aggiornamenti con questo liveblog.

Aggiornamenti più importanti

34 minuti fa
Il segretario di Stato Marco Rubio dice che Maduro è stato arrestato per essere processato negli Stati Uniti
48 minuti fa
Chi potrebbe sostituire Maduro in Venezuela?
1 ora fa
Foto e video da Caracas
1 ora fa
Cosa sta succedendo
Live Blog
11:343 gennaio 2026

Ha parlato un altro fedelissimo di Maduro

Il ministro dell’Interno, Diosdado Cabello, ha invitato la popolazione alla calma con un discorso trasmesso in televisione: «Non rendiamo le cose più facili al nemico invasore». Cabello è apparso con un casco e un giubbotto antiproiettile, e attorniato dalle forze di sicurezza a Caracas. 

Diosdado è il responsabile della macchina repressiva del regime ed è, insieme al ministro della Difesa Padrino che aveva parlato prima di lui, uno dei più stretti alleati di Maduro. Di fatto lui e Padrino sono le figure apicali del regime senza Maduro, e i loro interventi servono anche a dare continuità alla leadership in un momento di confusione e possibile vuoto di potere: intervenire pubblicamente è anche un modo per confutare le voci di una loro cattura.

11:113 gennaio 2026

Le prime ipotesi sull’operazione per catturare Maduro

La rete statunitense CBS ha riferito, sulla base di sue fonti nell’amministrazione Trump, che sarebbe stata eseguita dal reparto speciale dell’esercito conosciuto come Delta Force (il nome ufficiale è Cag, Combat Applications Group). Poche ore prima degli attacchi a Caracas, Maduro aveva incontrato in pubblico una delegazione diplomatica della Cina e aveva così confermato di essere nella capitale del Venezuela.

Le foto dell’ultima occasione pubblica in cui è stato visto Maduro: l’incontro con la delegazione cinese

La Delta Force aveva già compiuto operazioni di questo tipo in passato, anche se non di livello così alto. Nell’ottobre 2013 catturò il terrorista Abu Anas al Libi a Tripoli, in Libia. Nel gennaio 2016 intervenne in Messico per prendere un importante capo del narcotraffico, Joaquin Guzmán detto “El Chapo”, e nell’ottobre del 2019 fece irruzione nel covo di Abu Bakr al Baghdadi, capo dello Stato Islamico per quasi dieci anni, che si uccise per non farsi catturare.

11:043 gennaio 2026

Il segretario di Stato Marco Rubio dice che Maduro è stato arrestato per essere processato negli Stati Uniti

Il senatore Repubblicano Mike Lee ha detto di aver saputo dal segretario di Stato Marco Rubio che Nicolás Maduro è stato arrestato per essere processato negli Stati Uniti, dove è accusato di essere a capo di una presunta organizzazione terroristica dedita al narcotraffico. Ad agosto gli Stati Uniti avevano anche offerto una ricompensa di 50mila dollari per chiunque avesse fornito informazioni per la cattura di Maduro.

L’organizzazione si chiama Cártel de Los Soles: secondo gli Stati Uniti sarebbe un gruppo formato da vari esponenti del regime venezuelano e guidato da Maduro, paragonabile a cartelli come il Tren de Aragua e il Cartello di Sinaloa, e responsabile del traffico di droga negli Stati Uniti e in Europa. La sua esistenza è in realtà dibattuta, l’abbiamo spiegato qui:

Cos’è il “Cártel de los Soles” in Venezuela

Gli Stati Uniti dicono che è un'organizzazione terroristica e che Maduro è il suo capo, ma non è nemmeno chiaro se esista

10:563 gennaio 2026

Intanto, il governo italiano

Ha diffuso una nota in cui non entra nel merito dell’attacco statunitense, ma dice che sta seguendo con attenzione la situazione e sta raccogliendo informazioni sulla comunità italiana in Venezuela. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di aver attivato l’unità di crisi del suo ministero, di cui ha pubblicato il numero di telefono insieme a quello del consolato italiano a Caracas.

10:523 gennaio 2026

Le reazioni opposte di Colombia e Argentina

Il presidente di sinistra della Colombia Gustavo Petro ha criticato l’intervento degli Stati Uniti: ha scritto su X che la Colombia «respinge l’aggressione alla sovranità del Venezuela e dell’America Latina», e sostiene che le questioni interne di un paese debbano essere risolte «dagli stessi popoli, in pace».

Petro ha anche scritto che la Colombia cercherà di convocare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione. Ha aggiunto che il paese invierà forze dell’ordine al confine con il Venezuela, e che si sta preparando ad accogliere potenziali profughi.

Il presidente argentino Javier Milei invece ha commentato l’arresto di Maduro scrivendo: «LA LIBERTÀ AVANZA, VIVA LA LIBERTÀ, CAZZO!».

10:503 gennaio 2026

Chi potrebbe sostituire Maduro in Venezuela?

È complicato.

Se Maduro fosse stato veramente «catturato» dagli Stati Uniti e portato fuori dal paese, come ha detto Trump, secondo la Costituzione venezuelana il potere passerebbe alla sua vicepresidente, Delcy Rodríguez. Rodríguez peraltro è stata una delle poche e prime esponenti del governo a intervenire pubblicamente, insieme al ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, una delle figure più potenti del regime. Allo stesso tempo, tutto potrebbe cambiare piuttosto rapidamente per via della complicata situazione politica in Venezuela.

Delcy Rodríguez ad agosto del 2024 (AP Photo/Matias Delacroix)

Maduro non è riconosciuto come il legittimo presidente del Venezuela da molti paesi, inclusi gli Stati Uniti: governa il Venezuela dal 2013 e a luglio del 2024 si era nuovamente autoproclamato presidente dopo delle elezioni presidenziali molto contestate. Secondo tutti i conteggi indipendenti erano state vinte da Edmundo González, il candidato dell’opposizione e alleato di María Corina Machado, la più importante leader dell’opposizione e vincitrice del premio Nobel per la Pace del 2025, a cui Maduro aveva impedito di candidarsi.

Al momento però né González né Machado si trovano nel paese e l’opposizione in Venezuela si è disgregata. A causa della dura repressione delle proteste dopo le elezioni, González ottenne l’asilo politico in Spagna, mentre Machado fu brevemente arrestata a gennaio del 2025 e poi entrò in clandestinità. Si era fatta rivedere in pubblico per la prima volta a metà dicembre, dopo essere riuscita ad arrivare a Oslo in gran segreto. 

10:413 gennaio 2026

L’ultima volta che gli Stati Uniti deposero un governo in America Latina

Gli Stati Uniti hanno una lunga storia di interferenze nella politica dell’America Latina, ma un intervento militare diretto come quello di queste ore non succedeva da 37 anni. L’ultima volta era stata infatti nel dicembre del 1989, quando l’esercito statunitense invase Panama e catturò il dittatore Manuel Noriega (che all’epoca non era formalmente al governo, ma nei fatti deteneva il potere). Tra l’altro Noriega venne catturato esattamente 36 anni fa: il 3 gennaio 1990.

Molti nelle ultime settimane hanno paragonato le due situazioni, sostenendo che l’invasione di Panama sarebbe una sorta di «modello» per quella del Venezuela. Ci sono effettivamente alcuni aspetti simili, li abbiamo raccontati qui:

L’ultima volta che gli Stati Uniti deposero un governo in America Latina

Nel 1989 invasero Panama dopo anni di ostilità crescenti, per rimuovere un dittatore: vi ricorda qualcosa?

10:393 gennaio 2026

Trump dice che è stata un’«operazione brillante»

Il presidente ha concesso una breve intervista telefonica al New York Times in cui ha celebrato gli attacchi, dicendo anche che si sono basati su «un sacco di buona pianificazione e di grandi truppe e grandi persone».

Parlare di «truppe» potrebbe essere un riferimento implicito alle modalità dell’operazione: e cioè la cattura, via terra, di Maduro, in cui gli attacchi aerei potrebbero aver fatto da diversivo. Trump ha eluso le domande successive del giornale, dicendo che ne parlerà durante una conferenza stampa prevista alle 11 locali (le 17 italiane) a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida. 

10:293 gennaio 2026

Ancora non sappiamo quanti morti ha causato l’attacco statunitense

Per ora vari funzionari dell’amministrazione Trump si sono limitati a dire che non sono coinvolti cittadini degli Stati Uniti, e che il numero di morti e feriti causati dall’operazione è in corso di verifica. Gli esponenti del regime di Maduro, nelle loro prime apparizioni, hanno sostenuto che ce ne siano tra la popolazione civile venezuelana. Lo ha detto, per esempio, il ministro della Difesa Padrino, aggiungendo che il governo sta ancora raccogliendo le informazioni.

10:223 gennaio 2026

Come siamo arrivati fin qui

Da mesi gli Stati Uniti hanno assunto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del Venezuela, e stavano facendo pressioni in vari modi per cercare di rovesciare il regime di Maduro. A partire da settembre hanno attaccato più di 30 imbarcazioni al largo del Venezuela, sostenendo (senza prove) che fossero usate dai narcotrafficanti per trasportare droghe negli Stati Uniti. In questi attacchi sono state uccise decine di persone che erano a bordo delle navi.

A ottobre hanno iniziato ad ammassare navi e mezzi militari al largo delle coste del paese e a trasferire truppe nelle basi militari più vicine. Avevano poi di fatto chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela e aumentato le sanzioni contro il Venezuela e Maduro, sostenendo che sia a capo di un presunto cartello di narcotrafficanti, il Cártel de los Soles, sulla cui esistenza ci sono molti dubbi.

A fine dicembre avevano iniziato a concentrarsi sul petrolio venezuelano, da cui il paese dipende economicamente, sequestrando delle petroliere al largo delle sue coste e ordinando un blocco navale a tutte le navi sanzionate che passano dal Venezuela.

10:163 gennaio 2026

La vicepresidente del Venezuela non sa dove sia Maduro

Parlando in televisione la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che non sa dove siano il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie. Rodríguez ha chiesto a Trump di dare una prova che dimostri che sono ancora vivi.

10:143 gennaio 2026

La prima apparizione di un leader del regime venezuelano

È quella del ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, che ha rivolto un appello alla popolazione in cui ha detto che «Non negozieremo, non ci arrenderemo, e trionferemo». Padrino ha sostenuto che gli Stati Uniti abbiano colpito anche aree residenziali civili e ha detto che sono state mobilitate le forze militari del paese. Il ministro della Difesa è uno strettissimo alleato di Maduro, nonché una figura chiave del regime.

10:143 gennaio 2026

Foto e video da Caracas

Sui social stanno circolando da ore video come questo, che mostrano i bombardamenti sulla capitale Caracas.

Le prime fotografie dell’agenzia di stampa Associated Press mostrano militari venezuelani per le strade e persone che vengono evacuate dalle loro case.

Colonne di fumo all’aeroporto La Carlota di Caracas in seguito alle esplosioni, 3 gennaio 2026 (AP Photo/Matias Delacroix)

Un gruppo di residenti viene evacuato da un edificio vicino al palazzo presidenziale di Miraflores a Caracas, 3 gennaio 2026 (AP Photo/Cristian Hernandez)

Militari venezuelani di guardia al palazzo presidenziale di Miraflores a Caracas, 3 gennaio 2026 (AP Photo/Cristian Hernandez)

10:043 gennaio 2026

I siti bombardati dagli Stati Uniti a Caracas

Gli Stati Uniti hanno bombardato quasi simultaneamente quattro siti: 

  • Fuerte Tiuna, la principale base militare della città, vicina al ministero della Difesa venezuelano
  • La Carlota, il principale aeroporto militare della città, che si trova nei quartieri a est di Caracas
  • El Volcán, la più importante antenna per le comunicazioni militari dell’area
  • La Guaira, il principale porto del Venezuela
09:573 gennaio 2026

Cosa sta succedendo

Attorno alle 2 (le 7 in Italia) ci sono state diverse esplosioni nei dintorni di importanti basi militari a Caracas, come la base militare La Carlota e Fuerte Tiuna. Stanno circolando diversi video che mostrano elicotteri statunitensi in volo sopra Caracas. Il governo venezuelano ha detto che gli Stati Uniti hanno compiuto attacchi anche negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira, contro strutture sia militari sia civili. Ha anche dichiarato lo stato d’emergenza.

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato l’attacco e ha detto che gli Stati Uniti hanno «catturato» Maduro insieme alla moglie, Cilia Flores, e che i due sono stati portati fuori dal paese. 

Secondo l’agenzia Associated Press, le esplosioni sono state almeno sette e sono avvenute nell’arco di mezz’ora: non è chiaro che tipo di danni abbiano causato, né se abbiano ucciso o ferito qualcuno. Diversi testimoni e giornalisti sul posto hanno detto di avere sentito il suono di diversi velivoli che volavano a bassa quota e che al momento alcune zone di Caracas sono senza elettricità.

09:443 gennaio 2026

Inizia il liveblog

Benvenute e benvenuti. Verso le 2 di notte (le 7 in Italia) gli Stati Uniti hanno compiuto diversi bombardamenti in Venezuela. Nella capitale Caracas e in altre regioni ci sono state diverse esplosioni. Qualche ora dopo il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il presidente del Venezuela Nicolás Maduro è stato catturato con la moglie, e che i due sono stati portati fuori dal paese. La situazione è ancora molto confusa. 

Seguiremo tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano, su questo blog.