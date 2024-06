L’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernandez è stato condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga 

Mercoledì un tribunale di New York, negli Stati Uniti, ha condannato l’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernandez a 45 anni di reclusione, nell’ambito del processo in cui è stato ritenuto colpevole di vari reati legati al traffico di droga. Hernandez era stato condannato lo scorso marzo: mercoledì è stata stabilita la pena, che include anche il pagamento di una multa da 8 milioni di dollari (circa 7,5 milioni e mezzo di euro). Hernández è stato ritenuto colpevole di aver accettato milioni di dollari di tangenti da trafficanti per proteggere il traffico di enormi carichi di cocaina diretti negli Stati Uniti. Hernández era stato presidente per due mandati, dal 2014 al 2022, con il Partito Nazionale dell’Honduras, conservatore. Nel 2022 era stato estradato negli Stati Uniti, per le accuse che hanno portato poi al processo e alla condanna.