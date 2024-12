L’alleanza dei dittatori, con Anne Applebaum (italiano)

Regalare il Post significa regalare i podcast, le newsletter e tutto il sito senza pubblicità. Per un anno intero. Regala il Post. Più siamo, meglio è.

L’ospite di questo episodio di Globo è la giornalista americana Anne Applebaum, autrice di un libro intitolato “Autocrazie”: parliamo di come i grandi paesi autocratici lavorano assieme per indebolire le democrazie, e di come fermarli.

