Ghislaine Maxwell è stata giudicata colpevole di traffico sessuale di minori

Ghislaine Maxwell, ex compagna e socia del finanziere americano Jeffrey Epstein, è stata giudicata colpevole di averlo aiutato ad abusare sessualmente di ragazze minorenni. Mercoledì un tribunale federale di New York ha riconosciuto Maxwell colpevole di cinque dei sei reati di cui era stata accusata, tra cui quello più grave: traffico sessuale di minori.

Il processo a Maxwell è durato circa un mese ed è stato seguitissimo negli Stati Uniti. Come ha sintetizzato in maniera efficace il New York Times, è stato considerato «il processo che Epstein non ha mai potuto subire»: Epstein si era infatti suicidato in carcere nell’agosto del 2019, un mese dopo essere stato arrestato con l’accusa di sfruttamento sessuale.

Maxwell ha 60 anni, è figlia di un noto imprenditore dei media britannico ed era stata arrestata nel luglio del 2020, un anno dopo Epstein. È stata giudicata colpevole tra le altre cose di aver individuato ragazze minorenni e di averle convinte ad avere rapporti sessuali con Epstein, e di averle accompagnate o di aver organizzato il loro trasporto. La sola accusa nei suoi confronti a essere caduta è quella di aver convinto una ragazza minorenne a viaggiare in un altro stato per avere rapporti sessuali con Epstein.

Il verdetto è arrivato dopo cinque giorni di discussioni da parte della giuria. Durante il processo hanno testimoniato quattro donne che avevano detto di essere state adescate e convinte da Maxwell ad avere rapporti sessuali con Epstein tra il 1994 e il 2004. Secondo le testimonianze, in alcune occasioni Maxwell era stata presente durante gli abusi.

Non si sa ancora quando verrà comunicata la pena per Maxwell. La pena più severa per il reato più grave di cui è stata giudicata colpevole, quello di traffico sessuale di minori, arriva fino a 40 anni di carcere. Gli altri quattro reati prevedono pene massime tra i 5 e i 10 anni di carcere.

– Leggi anche: Gli ultimi giorni in carcere di Jeffrey Epstein