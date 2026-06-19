In due giorni questa prima pagina di Libero è invecchiata molto male

Mercoledì il quotidiano di destra Libero ha titolato in prima pagina «Giorgia-Donald, di nuovo amore», riferendosi al presunto riavvicinamento tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i cui rapporti si erano fatti tesi nei mesi scorsi.

Meloni ha spesso cercato di presentarsi come la principale alleata di Trump in Europa, ma ad aprile lo aveva criticato per la prima volta apertamente in seguito agli attacchi di Trump al papa. Secondo Libero, la cui linea editoriale è vicina e favorevole al governo, l’incontro in Francia al G7 di mercoledì scorso aveva ricomposto i rapporti. Il giornale aveva presentato come «riuscite le manovre di riavvicinamento» di Meloni, lasciando intendere un successo diplomatico della presidente del Consiglio (in realtà in quello stesso incontro, Trump aveva rimproverato a Meloni di averlo abbandonato sulla guerra in Medio Oriente).

Venerdì i due sono tornati a scontrarsi apertamente dopo che il programma di La7 L’aria che tira ha pubblicato una telefonata tra un giornalista di La7 e Trump. Nel corso della chiamata il presidente degli Stati Uniti ha detto che proprio durante la riunione del G7 Meloni gli aveva «fatto pena», perché lo avrebbe implorato di farsi una foto con lui.

Meloni ha quindi risposto alle parole di Trump con un video molto duro in cui ha detto che le sue dichiarazioni sono «totalmente inventate» e che lei e l’Italia non implorano mai. La questione ha raggiunto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato il suo appoggio a Meloni, e ha portato alla cancellazione di un viaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani negli Stati Uniti.

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