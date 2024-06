Il video della rissa alla Camera dei deputati durante il voto sull’autonomia differenziata

Mercoledì alla Camera c’è stata una rissa tra i deputati durante le votazioni per il disegno di legge sull’autonomia differenziata, un provvedimento voluto dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega) che definisce le modalità con cui le regioni potranno chiedere e ottenere di gestire in proprio alcune delle materie su cui al momento la competenza è dello Stato centrale. A un certo punto durante la discussione gli esponenti dell’opposizione hanno esposto la bandiera italiana e hanno cantato l’inno nazionale, per criticare l’iniziativa leghista che secondo loro svantaggerebbe le regioni del Sud. Subito dopo il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, pugliese, è sceso dai banchi e ha portato il tricolore a Calderoli: subito sono intervenuti i commessi per dividerli e da lì è scattata la rissa.

Dopo pochi secondi si è avvicinato Igor Iezzi, leghista milanese vicino al leader Matteo Salvini (quello con la giacca chiara), che si è lanciato contro Donno e ha tentato di sferrargli due pugni, anche se dal video sembra non lo abbia colpito. Iezzi è stato poi espulso dalla Camera.