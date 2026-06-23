L’audio della telefonata in cui Trump attacca Meloni

Martedì la trasmissione di La7 L’aria che tira ha mandato in onda la registrazione integrale, e autorizzata dalla Casa Bianca, dell’intervista in cui il presidente statunitense Donald Trump aveva attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Finora era stato pubblicato solo un audio tradotto e doppiato, di cui qui c’è la trascrizione integrale in italiano. La telefonata era stata mandata in onda il 19 giugno e aveva innescato una grossa crisi diplomatica tra Stati Uniti e Italia.

Il giornalista Daniele Compatangelo aveva chiesto a Trump cosa si fossero detti lui e Meloni al G7, l’incontro tra presidenti e capi di Stato in Francia avvenuto nei giorni precedenti alla telefonata. Trump aveva detto che Meloni gli aveva «fatto pena», perché avrebbe cercato in tutti i modi di fare una foto con lui. «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle», aveva detto, aggiungendo che Meloni lo avrebbe «supplicato di fare una foto. Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena».

Meloni aveva risposto in modo molto duro con un video in cui aveva accusato Trump di essersi inventato tutto. «Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati» aveva detto. «Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai».

Il 20 giugno Trump era tornato ad attaccare Meloni con un post sul suo social network Truth, in cui aveva ribadito tra le altre cose che Meloni avrebbe tentato «più e più volte» di ottenere una foto con lui al G7, con l’obiettivo secondo lui di aumentare i propri consensi in Italia. Meloni gli aveva risposto anche in questo caso, con un post su Instagram, invitandolo a pensare alla sua di popolarità.

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