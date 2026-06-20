Il post di Giorgia Meloni che ha invitato Trump a pensare alla sua, di popolarità

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Instagram per rispondere al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump, che sabato l’ha accusata di aver tentato «più e più volte» di ottenere una foto con lui al G7, mercoledì scorso, con l’obiettivo secondo lui di aumentare i propri consensi in Italia.

Meloni ha definito immotivati e insensati gli attacchi di Trump e lo ha invitato a pensare alla sua popolarità. «Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono insensati. Esserti amica non ha certo aiutato la mia popolarità, che non dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente quello che ho sempre fatto. È anche quello che ho fatto riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro uso è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato, e che non possono essere violati finché io sarò presidente del Consiglio. L’Italia resta una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. Ti suggerisco di occuparsi della tua».

Meloni ha anche precisato che non tornerà sull’argomento: «Credo ancora nell’unità dell’Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all’altezza del nostro compito».

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