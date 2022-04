Le foto del massacro a Bucha

Fra domenica e lunedì le agenzie fotografiche internazionali hanno pubblicato le prime foto – dall’inizio della guerra in Ucraina – di Bucha, una cittadina di circa 30mila abitanti alla periferia di Kiev. Il primo aprile le forze russe hanno lasciato la città, che è quindi ripassata sotto il controllo ucraino dopo più di un mese di occupazione. A Bucha, in questi giorni, giornalisti e fotografi di testate internazionali stanno trovando prove sempre più evidenti di massacri e uccisioni indiscriminate di civili.

Le foto mostrano diversi corpi abbandonati per strada o nelle parti comuni delle abitazioni, alcuni con le mani legate dietro la schiena o altri segni di violenza. Ci sono anche immagini della fossa comune scavata dietro la chiesa ortodossa della città, dove alcuni corpi, ma non tutti, sono stati avvolti in sacchi neri di plastica.

Le immagini sono molto impressionanti