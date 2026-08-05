La Russia ha attaccato nuovamente l’area di Kiev con missili balistici e droni, uccidendo 15 persone

Almeno 15 persone sono state uccise e più di 50 sono rimaste ferite in un attacco russo con missili balistici e droni contro Kiev e la regione circostante, nella notte tra martedì e mercoledì. È il secondo grande bombardamento contro la capitale ucraina nel giro di pochi giorni: nell’attacco del primo agosto, uno dei più pesanti degli ultimi mesi, i missili russi avevano ucciso almeno nove persone a Kiev.

Le esplosioni sono iniziate dopo la mezzanotte, quando diverse ondate di missili balistici e droni hanno raggiunto Kiev e i centri abitati nella regione circostante. Gli allarmi antiaerei sono rimasti attivi per più di un’ora mentre le difese ucraine cercavano di intercettare gli attacchi.