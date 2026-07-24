Almeno dieci persone sono state uccise in un attacco russo su un’esposizione di droni vicino a Kiev

Almeno 10 persone sono state uccise e un centinaio sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo che venerdì ha colpito un’esposizione di droni vicino alla capitale ucraina Kiev. La principale associazione di categoria ha detto che all’evento stavano partecipando «rappresentanti dell’industria della difesa», cioè presumibilmente civili impiegati nel settore. Non ci sono notizie di funzionari militari o governativi ucraini uccisi.

L’attacco è avvenuto dopo che le forze armate ucraine nei giorni scorsi avevano a loro volta compiuto vari attacchi contro alcuni grossi magazzini di Wildberries, la principale piattaforma di e-commerce russa. L’Ucraina ritiene che l’azienda sia coinvolta nelle forniture militari e di droni all’esercito russo e spera con questi attacchi di danneggiare l’economia russa. L’ultimo è avvenuto venerdì mattina.

È la terza volta che un evento di questo tipo in Ucraina diventa bersaglio di attacchi russi dall’inizio della guerra. Le autorità giudiziarie ucraine stanno quindi cercando di capire se l’evento non fosse stato eccessivamente pubblicizzato e se per l’occasione fossero state messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie. Il procuratore generale dell’Ucraina Ruslan Kravchenko ha aperto un’inchiesta.