Trump si è rimangiato la promessa di dare all’Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando giovedì con i giornalisti, ha ritirato la promessa fatta soltanto poche settimane fa di consentire all’Ucraina di costruirsi da sé i missili intercettori Patriot. L’Ucraina ha un disperato bisogno dei Patriot per intercettare i missili balistici che la Russia lancia praticamente tutte le notti contro il suo territorio. Anche nella notte tra venerdì e sabato i bombardamenti russi hanno ucciso almeno nove persone, secondo le autorità ucraine.

L’8 luglio Trump, durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aveva detto che «daremo [agli ucraini] la licenza di costruire i Patriot», che sono una tecnologia statunitense. «Mostreremo loro come si fa». Venerdì però Trump si è rimangiato la promessa: ha detto che «non abbiamo acconsentito a una cosa del genere» e ha fatto capire di aver cambiato idea perché «è dura dare via una tecnologia del genere».

Per l’Ucraina comunque costruirsi da sé i Patriot, anche con la licenza e la collaborazione degli Stati Uniti, sarebbe stato estremamente complicato e lungo: l’operazione avrebbe richiesto quanto meno alcuni anni.