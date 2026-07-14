Regno Unito e Unione Europea hanno formalizzato l’accordo per mantenere la libera circolazione tra Gibilterra e Spagna

Martedì il Regno Unito, la Spagna e l’Unione Europea hanno infine firmato il trattato per regolamentare la frontiera a Gibilterra: è il territorio britannico sulla costa meridionale spagnola il cui status è stato oggetto di anni di negoziati dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea nel 2020. A giugno del 2025 era stato trovato un accordo, poi formalizzato con il trattato firmato martedì a Bruxelles: lo ha annunciato Maroš Šefčovič, commissario europeo per il Commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza.

La misura più importante prevista dal trattato riguarda il libero passaggio di merci e persone dal confine di terra tra Gibilterra e Spagna: il rischio, dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione, era che tra Gibilterra e la Spagna si creasse un “confine rigido”, ossia con vari controlli per regolamentare il passaggio di merci e persone.

Tra Gibilterra e la Spagna verrà sostanzialmente mantenuta la libera circolazione: chi vive a Gibilterra potrà entrare in Spagna senza necessità di esibire il passaporto (ma solo con il documento di identità locale, paragonabile più o meno alla nostra carta d’identità), e viceversa; la circolazione delle merci da e per Gibilterra non prevederà tasse e dazi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai paesi che fanno parte dell’Unione. L’accordo entrerà gradualmente in vigore a partire da domani, mercoledì 15 luglio.