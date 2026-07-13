Le nuove regole europee per tutelare chi viaggia in aereo

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Il Consiglio dell’Unione Europea, che con il Parlamento europeo esercita il potere legislativo dell’Unione, ha approvato nuove regole per tutelare chi viaggia in aereo. Prevedono procedure di rimborso più rapide e semplici per ritardi e cancellazioni, la possibilità di portare zaini o borse a bordo senza costi aggiuntivi, maggiori tutele per i passeggeri con disabilità e la possibilità, per gli adulti che accompagnano minori di 14 anni, di sedersi accanto a loro senza pagare un supplemento per la scelta del posto (questa era una possibilità già prevista in Italia, per i minori fino a 12 anni, ma non c’era una norma europea di riferimento).

Le nuove regole erano state approvate la settimana scorsa dal Parlamento europeo: mancava l’approvazione del Consiglio, che era considerata un passaggio formale. Le nuove regole entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, che contiene atti, norme e leggi dell’Unione: a quel punto le compagnie aeree che operano in territorio europeo avranno un anno di tempo per attuarle, e saranno obbligate a rispettarle.

Le nuove regole continuano a prevedere la possibilità di un rimborso per cancellazioni dei voli a meno di due settimane dalla partenza o per ritardi superiori a tre ore che non siano dovuti a condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali, scioperi o incidenti causati da passeggeri che non rispettano le regole a bordo. L’entità del rimborso dipende dalla lunghezza del volo (è spiegato nel dettaglio qui).

La semplificazione nelle procedure per chiedere il rimborso prevede però che chi ne ha diritto riceva informazioni su come chiederlo per iscritto entro quattro giorni da quando è terminato il viaggio, che abbia fino a nove mesi di tempo per richiederlo e che le compagnie aeree abbiano 30 giorni per pagare il rimborso o motivare il rifiuto della richiesta. Le compagnie aeree saranno anche tenute a offrire qualcosa da bere ogni due ore di ritardo, un pasto dopo tre ore e, se necessario, un alloggio gratuito per pernottare, oltre al trasporto verso l’aeroporto, sempre gratuito.

Per chi sceglie di modificare il proprio volo dopo una cancellazione o nel caso in cui non venga fatto imbarcare senza una ragione valida, le compagnie dovranno offrire un’alternativa entro tre ore.

Oltre a prevedere la possibilità di portare con sé gratuitamente un piccolo bagaglio a mano, come una borsa o uno zaino, le nuove regole prevedono che le compagnie espongano in maniera chiara le norme sui bagagli e che possano offrire biglietti a costo più basso per chi non ne porta a bordo.

I passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta avranno diritto a un rimborso nel caso in cui gli aeroporti non offrano loro assistenza, potranno portare a bordo l’attrezzatura di cui hanno bisogno o per muoversi o il proprio cane d’assistenza senza pagare supplementi, e ricevere dell’attrezzatura sostitutiva gratuitamente nel caso in cui la loro venga persa o danneggiata durante il viaggio.

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