Quante case in Italia hanno l’aria condizionata

Fino a pochi anni fa anche in Italia, come in molti paesi europei, l’aria condizionata era considerata un lusso per poche persone, ma con l’aumento dei periodi di gran caldo è sempre più percepita come una risorsa per la salute e in generale per il benessere. Nel 2021 l’aveva circa una famiglia su tre, tra il 2021 e il 2024 si è passati dal 32,6 al 40,4 per cento (per “famiglie” si intende “nuclei famigliari”). I dati più recenti diffusi dall’Istat dicono che oggi poco più di una famiglia su due ha nella propria casa un impianto di aria condizionata: in totale sono 14,7 milioni di famiglie, per la precisione il 55,1 per cento del totale.

I dati sono ricavati da un’indagine che l’istituto nazionale di statistica realizza ogni anno chiedendo alle persone informazioni sulla loro vita quotidiana (si chiama infatti “aspetti della vita quotidiana”).

A contribuire alla crescita non è stato solo il caldo, ma anche la diffusione delle cosiddette pompe di calore, ovvero apparecchi che d’estate raffreddano e d’inverno riscaldano, e che quindi sostituiscono o affiancano la caldaia. Le regione dove più famiglie hanno questi impianti è la Sicilia, con il 72,2 per cento del totale, seguita dalla Puglia (69,7) e dal Veneto (68,5). Quella con la percentuale più bassa è la Valle d’Aosta, dove ha l’aria condizionata appena il 6,6 per cento delle famiglie: in pratica una famiglia su quindici.

Le regioni dove sono stati installati più impianti sono le più calde o le più umide: oltre alla Sicilia e alla Puglia infatti nei primi posti della classifica ci sono il Veneto e l’Emilia-Romagna. Dove l’estate è secca o mitigata dall’altitudine, come in molte zone di montagna del Nord ma anche dell’Appennino meridionale, i condizionatori sono ovviamente molti di meno.

C’è poi una differenza netta tra città e campagna. Nei comuni capoluogo di regione ha l’aria condizionata il 63,3 per cento delle famiglie, e nelle periferie delle aree metropolitane il 61,1. Man mano che i comuni si rimpiccioliscono la percentuale cala, fino ad arrivare al 27,3 per cento nei comuni più piccoli, quelli sotto i duemila abitanti.