Le foto satellitari della distruzione provocata dal doppio terremoto in Venezuela

Il doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì è stato la più grande catastrofe che abbia colpito il paese nell’ultimo secolo. Due terremoti ravvicinati di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno coinvolto la costa settentrionale del Venezuela: ci sono stati danni enormi nella capitale Caracas, ma anche nelle città e cittadine costiere.

Le foto satellitari qui sotto mostrano l’entità dei danni provocati dal terremoto lungo la costa settentrionale, in particolare nella località di Macuto, che si trova nello stato di La Guaira, dove il terremoto ha avuto le maggiori conseguenze.

Secondo le autorità venezuelane nel terremoto sono morte 1.450 persone e i feriti sono più di 3.100. È probabile che il numero salirà di molto.

Gli edifici collassati sono più di 800, e ci sono già polemiche perché molti di questi sarebbero stati costruiti senza rispettare le norme di sicurezza.

In questi giorni gran parte delle operazioni di soccorso è svolta non da squadre specializzate ma dalla popolazione, che sta scavando per lo più con le mani o con mezzi di fortuna. L’arrivo degli aiuti internazionali, seppure ingente, non è sufficiente per la portata del disastro. Il regime al governo si è mostrato incapace di fornire una risposta adeguata.

– Leggi anche: In Venezuela è tutto contro i soccorritori