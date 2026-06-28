Le foto del Pride di Milano

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Sabato a Milano c’è stata una grande manifestazione in occasione del Pride, il mese di eventi che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo. Era la 25esima edizione della manifestazione nella città. Al corteo, nonostante facesse molto caldo, hanno partecipato in moltissimi: secondo gli organizzatori 350mila persone. Era presente anche il sindaco Beppe Sala, che ha annunciato che all’inizio del 2027 in via Tortona, nella zona sud ovest della città, aprirà un Rainbow Center, cioè un centro dedicato a servizi e attività di accoglienza, ascolto, orientamento e sostegno e alla consulenza sulle tematiche LGBTQIA+. Sempre sabato ci sono state manifestazioni dedicate al Pride a Napoli e a Cagliari.

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