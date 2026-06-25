Agli Uffizi di Firenze si è rotta l’aria condizionata

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Mercoledì alle Gallerie degli Uffizi di Firenze si è rotta l’aria condizionata. È un problema grosso: l’ondata di calore di questi giorni ha portato le temperature della città a superare i 36 gradi, e i musei sono anche un luogo dove rifugiarsi dal caldo, nelle città turistiche. Proprio per via del gran caldo e dello sforzo per mantenere gli ambienti del museo freschi, però, l’impianto è andato in sovraccarico e ha smesso di funzionare.

I lavori di ripristino sono in corso e il museo ha deciso di sospendere la vendita dei biglietti fino a lunedì. Gli Uffizi, che sono il museo più conosciuto e rappresentativo di Firenze, sono comunque aperti, ma è garantita la visita solo di chi ha già la prenotazione.

Il guasto è iniziato mercoledì mattina, e nel corso della giornata le temperature all’interno del museo hanno raggiunto i 32 gradi, rendendo faticosi sia il lavoro dei dipendenti del museo che la visita dei turisti. Il museo ha dunque deciso di limitare gli ingressi per ridurre l’affollamento nelle sale, però così facendo si è creata una fila molto lunga fuori. Da giovedì il museo non prevede più limitazioni all’ingresso, perché si attende un numero ridotto di visitatori dato che la biglietteria è chiusa.

Gli Uffizi dicono che intanto la temperatura all’interno è un po’ scesa grazie a una macchina di condizionamento aggiuntiva che è stata installata mercoledì sera e al graduale riavvio del sistema di condizionamento. Si attendono che l’impianto centrale rientri completamente in funzione giovedì pomeriggio. Il museo ha aggiunto anche che era previsto un progetto per rifare del tutto l’impianto.

Il guasto è avvenuto in un periodo in cui ci sono molti visitatori in città, e in un giorno che per Firenze era festivo: mercoledì era San Giovanni, il patrono della città, e quindi era anche complicato trovare qualcuno pronto a intervenire per aggiustare l’impianto.

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