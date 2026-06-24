Quanto fa più caldo nel tuo comune rispetto al passato

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A parte le ondate di calore, che sono sempre più frequenti ma sono comunque periodi di caldo più intenso rispetto alla media, è proprio la media a confermare che fa molto più caldo rispetto al passato. Da anni l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e il Copernicus Climate Change Service, il programma per l’osservazione della Terra dell’Unione Europea, pubblicano studi che confermano un deciso aumento delle temperature rispetto al passato. Solo in Europa, dagli anni Ottanta, la temperatura media è aumentata di circa 0,5 °C ogni dieci anni, una crescita doppia rispetto a quella mondiale.

Grazie ai dati diffusi da Copernicus, il Post ha realizzato un’infografica che mostra l’andamento delle temperature medie mensili nella quasi totalità dei comuni italiani, nel 2026, confrontato con la media di un periodo di 30 anni, dal 1961 al 1990, usato dai climatologi come riferimento per misurare la variazione della temperatura media.

Come mostra l’infografica, la temperatura media in tutti i comuni italiani è decisamente più alta rispetto al passato. In Italia, come in Europa, le zone con l’aumento di temperatura maggiore sono quelle più fredde, soprattutto alcune delle regioni dell’arco alpino e i comuni che si trovano nella zona dell’Appennino centrale.

A livello globale, i fattori che incidono con un impatto maggiore sul clima, che determinano quindi i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale, sono l’aumento dei gas serra e l’utilizzo di combustibili fossili. Ma ci sono anche tante altre cause a livello locale, come l’alta densità abitativa, il consumo di suolo e la conseguente diminuzione degli spazi verdi, che potrebbero limitare l’effetto delle radiazioni solari.

Note sui dati: sono stati ottenuti da ERA5-Land, un progetto di Copernicus che rielabora le condizioni al suolo in tutta Europa, non tramite osservazioni puntuali, ma con modelli di calcolo. La temperatura media in ogni comune è stata stimata in base alla posizione. La risoluzione dei dati è di 11 chilometri, quindi in alcuni casi – specialmente nelle zone montuose – ci sono comuni che condividono gli stessi dati. La media di giugno 2026 è calcolata con i dati fino al 18 giugno, i più recenti disponibili. I dati di alcuni comuni non sono disponibili.