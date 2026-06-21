C’eravamo tanto

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Gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni hanno segnato il punto più basso nei rapporti tra i due, iniziati ancor prima dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca e continuati per quasi due anni senza troppi dissidi, almeno pubblici. Trump la riempiva di complimenti, l’aveva definita «una donna fantastica», «beautiful woman», «una leader incredibile e molto rispettata». E Meloni faceva valere questo suo rapporto particolare in politica estera, presentandosi come una sorta di mediatrice tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Negli ultimi sei mesi però si sono intromesse diverse questioni politiche che hanno rivelato quanto fosse insostenibile la posizione di Meloni, fino ai litigi degli ultimi giorni.

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