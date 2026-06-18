Le tracce dei temi della maturità

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Oggi inizia l’esame di Maturità del 2026, con la prima prova che consiste nella scrittura di un tema. La prova è uguale per i quasi 530mila studenti che hanno concluso l’ultimo anno delle scuole superiori, in poco meno di 28mila classi in tutta Italia. La prima prova è un tema di italiano, con sette tracce in tutto divise in tre tipologie: un’analisi del testo, un testo argomentativo e una traccia di attualità.

Per l’analisi del testo le tracce proposte sono state la poesia “Passerò per piazza di Spagna” (1950) di Cesare Pavese, dalla raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, e un testo tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Per il testo argomentativo una delle tracce proposte riguarda l’Assemblea costituente, cioè l’organo che scrisse la Costituzione, a partire dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Le altre due tracce riguardano il tema della comunicazione, a partire da un brano di Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire (2007) del giornalista e scrittore Piero Bianucci, e quello del concetto di confine e frontiera: in questo caso il punto di partenza è il saggio dello studioso di origine ungherese Frank Furedi I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere.

Le tracce sull’argomento di attualità ne comprendono una sul concetto di “incanto”, a partire da un articolo della giornalista tedesca del Die Zeit Wenke Husmann, intitolato Funziona a meraviglia, pubblicato su Internazionale quest’anno; un’altra traccia riguarda il concetto di “fatica” a partire dal saggio Alzarsi all’alba (2025) del giornalista Mario Calabresi. Per la prova gli studenti hanno sei ore e non possono usare appunti o testi portati da casa, mentre possono invece consultare un vocabolario.

Venerdì 19 giugno ci sarà invece la seconda prova dell’esame di Maturità, che riguarderà le materie che caratterizzano i singoli percorsi di studio: per esempio il latino per i licei classici e la matematica per quelli scientifici. Da qualche anno è stata invece abolita la terza prova scritta, che prevedeva di rispondere a domande di vario tipo sulle materie studiate.

Chi supera le due prove scritte deve poi affrontare una parte orale dell’esame, con un colloquio con i membri della commissione d’esame: da quest’anno il colloquio orale si concentrerà solo su quattro materie anziché su tutte. Le quattro materie sono state scelte dal ministero lo scorso gennaio: la prima è italiano, la seconda è quella caratterizzante a seconda del tipo di scuola (per esempio latino per il liceo classico e matematica per lo scientifico), mentre la terza e la quarta variano a seconda del tipo di scuola.