C’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 vicino a Napoli

Venerdì 31 luglio alle 19:46 c’è stata una scossa di terremoto vicino a Napoli. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.7: abbastanza da essere percepito chiaramente e causare danni agli edifici. L’epicentro è stato individuato nella zona dei Campi Flegrei, a pochi chilometri dal centro di Napoli. Secondo Il Mattino di Napoli il terremoto avrebbe provocato danni a diversi edifici, ma per ora non risultano persone rimaste ferite.