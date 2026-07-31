È morto don Antonio Mazzi

Caricamento player

Don Antonio Mazzi, noto sacerdote, attivista e fondatore della comunità Exodus per persone con tossicodipendenze, è morto a 96 anni. Ne ha dato notizia la fondazione Exodus, che creò nel 1984 per aiutare in origine chi aveva dipendenza da eroina, ma che poi ha aperto a qualsiasi altra dipendenza. Ha sede nella Cascina Molino Torrette, dentro il Parco Lambro di Milano, dove don Mazzi ha sempre vissuto. Negli anni la fondazione ha aperto circa 40 centri in tutta Italia.

Per il suo carattere spigliato veniva spesso invitato nei talk show in televisione per discutere dei casi di cronaca, e si faceva spesso vedere con personaggi famosi e dello spettacolo. I suoi centri sono spesso finiti sui giornali perché ci sono andati in cura personaggi noti, come per esempio Fabrizio Corona, ma anche persone coinvolte in casi di cronaca molto seguiti, come Erika De Nardo, che insieme al fidanzato Omar Favaro uccise brutalmente la propria madre e il fratello, nel 2001.

I funerali saranno lunedì 3 agosto nella basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Per lo stesso giorno il sindaco di Milano Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino.