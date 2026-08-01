È cominciata un’altra ondata di calore

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A partire da sabato 1° agosto è prevista una nuova ondata di calore praticamente su tutta l’Italia. Le temperature arriveranno a 37-39 gradi nel Centro Nord, anche se le percepite possono essere notevolmente più alte, soprattutto nelle città, in zone prive d’ombra e di parchi o alberi, e con molto cemento. Sono previste temperature abbastanza elevate anche al Sud, soprattutto a partire da domenica, mentre potrebbero esserci temporali sulle Alpi e sugli Appennini tra il Lazio e l’Abruzzo.

Per sabato il ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta (il cosiddetto “bollino rosso”) per il caldo in 19 città italiane monitorate su 27; domenica il numero di “bollini rossi” dovrebbe salire a 23 e lunedì a 25. Nella mappa qui sotto potete vedere quali città sono interessate.

“Bollino rosso” è come viene informalmente chiamato il più alto livello di rischio, con cui il ministero segnala condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane.

È un’indicazione del Sistema nazionale di previsione e allerta delle ondate di calore, un servizio gestito dal ministero della Salute insieme alla Protezione Civile, e funziona un po’ come un semaforo con quattro livelli.

🟢Livello 0: il meteo non presenta rischi per la salute.

🟡Livello 1: preallerta per un aumento delle temperature.

🟠Livello 2: temperature alte che possono avere effetti negativi sulla salute soprattutto nella popolazione a rischio, come anziani, bambini e persone con malattie croniche.

🔴Livello 3: ondata di calore vera e propria con condizioni tali da mettere a rischio non solo le persone fragili, ma tutta la popolazione attiva.