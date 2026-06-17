In Svezia un uomo è stato condannato a 4 anni e 5 mesi per aver costretto sua moglie ad avere rapporti sessuali con più di 100 uomini

Un uomo svedese di 61 anni è stato condannato a 4 anni e 5 mesi di prigione per aver costretto per anni sua moglie ad avere rapporti sessuali non consensuali a pagamento con più di 100 uomini. L’uomo dovrà anche risarcire la moglie con 200mila corone svedesi (circa 18mila euro).

L’uomo cominciò a obbligare la moglie ad avere rapporti sessuali con altri uomini per denaro a partire dal 2022. Nell’ottobre del 2025 la donna era riuscita a scappare dalla casa in cui viveva con il marito a Kramfors, nella Svezia centro-settentrionale, e lo aveva denunciato alla polizia. L’uomo poi è stato arrestato. Ora è stato condannato per tentato stupro, sfruttamento della prostituzione aggravato, aggressione e minacce.

L’uomo aveva anche somministrato delle droghe alla moglie e aveva sfruttato il fatto che abitassero in una casa molto isolata e che avessero delle videocamere di sorveglianza per controllarla. L’uomo aveva anche minacciato di ucciderla, di cospargerla di benzina, di darle fuoco e di tagliarle le dita. Ha sempre negato di aver obbligato la moglie ad avere rapporti sessuali con altri uomini, e ha detto di essersi limitato ad aiutarla a organizzare incontri consensuali. Il tribunale invece ha sostenuto che l’iniziativa sia venuta da lui e che lui abbia gestito la maggior parte dell’attività.

L’uomo aveva anche indotto la moglie a pubblicare su internet dei contenuti in cui praticava dell’autoerotismo per attrarre più clienti. Sono stati trovati 120 uomini coinvolti, ma solo 28 sono stati accusati per aver acquistato 56 prestazioni sessuali.

Il caso ha ricordato a molti quello di Gisèle Pelicot, la donna francese che per anni fu sedata dal marito in modo da permettere ad altri uomini di avere rapporti sessuali con lei.

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Se hai bisogno di aiuto o sostegno qui c’è l’elenco di tutti i numeri telefonici dei centri antiviolenza della rete Di.Re. È anche possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito, attivo 24 ore su 24 con un’accoglienza disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. In entrambi i casi si riceveranno indicazioni da persone che hanno l’esperienza e la formazione più completa per occuparsi di questa questione. È anche possibile, di fronte a una situazione di emergenza, chiamare i carabinieri o la polizia al 112.

– Ascolta anche: Gisèle Pelicot, con parole sue