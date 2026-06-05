Il calendario della Serie A 2026/2027

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Venerdì pomeriggio è stato sorteggiato il calendario del campionato di Serie A maschile di calcio 2026-2027, che comincerà il weekend del 22-23 agosto e finirà quello del 29-30 maggio 2027. Alla prima giornata l’Inter campione in carica affronterà il Monza, mentre Napoli e Roma, che sono arrivate quest’anno rispettivamente seconda e terza, giocheranno la prima in trasferta contro il Genoa, la seconda in casa con la Fiorentina. L’esordio del Milan sarà in trasferta contro il Torino, quello della Juventus a Frosinone.

La novità riguarda la sosta per le nazionali perché quelle di settembre e ottobre sono state accorpate in un’unica sosta, che però sarà lunga due weekend. La prima sosta per le nazionali sarà quindi dopo la quinta giornata e il campionato non si disputerà l’ultimo weekend di settembre e il primo di ottobre. Le altre due soste per le nazionali saranno il 15 novembre e il 28 marzo. Ci saranno due turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio.

Come nelle recenti stagioni, il calendario è asimmetrico: significa che il calendario delle prime 19 giornate non si ripeterà uguale nelle successive 19, invertendo unicamente la squadra che giocava in casa con quella in trasferta. Tra la partita di andata e quella di ritorno ci saranno almeno 8 giornate.

È stato inoltre deciso che non ci potranno essere derby nella prima, nell’ultima giornata e nemmeno nel turno infrasettimanale feriale, quello del 28 ottobre. Inoltre le squadre che disputano la Champions League non affronteranno le squadre partecipanti alle altre due coppe europee – l’Europa League e la Conference League – nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di coppe europee, ovvero le giornate numero 7, 21, 25, 28, 31 e 34. Nella quarta giornata ci non saranno partite tra squadre che fanno la Champions League e l’Europa League.

Alla terza giornata ci saranno sia Inter-Napoli che Juventus-Milan, i cui ritorni saranno alla 22esima giornata. Alla decima ci saranno sia Milan-Inter sia Juventus-Napoli, con i ritorni previsti alla 24esima giornata. Il derby d’Italia tra Inter e Juventus sarà alla 19esima e alla 36esima giornata, mentre quello tra Lazio e Roma sarà alla 15esima e alla 32esima giornata.