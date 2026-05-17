Il Napoli in Champions League, le altre se la giocano all’ultima giornata

Caricamento player

Nella 37esima e penultima giornata della Serie A maschile di calcio, il Napoli è diventato la seconda squadra italiana a qualificarsi alla prossima Champions League, il più importante torneo europeo per club; Milan, Roma, Juventus e Como – che giocavano in contemporanea con il Napoli – se la giocheranno invece all’ultima giornata. In Italia accedono alla Champions le prime quattro classificate del campionato e prima di questa giornata era certa della qualificazione solo l’Inter, già vincitrice dello Scudetto per il vantaggio accumulato sulla seconda in classifica. Il quinto e il sesto posto garantiscono invece l’accesso alla prossima Europa League, meno importante della Champions, meno remunerativa e quindi meno ambito.

Il Napoli, vincitore dello scorso campionato, ha confermato la sua qualificazione vincendo 3-0 contro il Pisa, già retrocesso, con i gol del centrocampista scozzese Scott McTominay, del difensore kosovaro Amir Rrahmani e dell’attaccante danese Rasmus Højlund. La qualificazione del Napoli alla prossima Champions League era quella che ci si attendeva di più, ma è comunque stata raggiunta dopo una stagione molto complicata, soprattutto per via dei numerosi infortuni subiti dai suoi giocatori.

Il risultato più sorprendente della giornata però è stato quello della Juventus, che ha perso 2-0 in casa contro la Fiorentina ed è così scesa dal terzo al sesto posto, facendosi scavalcare in classifica da Milan, Roma e Como, tutte e tre vittoriose nelle rispettive partite. La Fiorentina ha segnato con gli italiani Cher Ndour e Rolando Mandragora.

La Roma ha invece vinto 2-0 l’atteso derby con la Lazio, con una doppietta del difensore Gianluca Mancini. Si è così spostata dal quinto al quarto posto, l’ultimo che vale la qualificazione in Champions League. La Roma conferma così il suo momento di forma eccezionale: ha vinto quattro delle sue ultime cinque partite e anche stavolta ha giocato molto bene. All’89esimo è pure andata vicina al 3-0, con un tiro sul palo del suo attaccante Artem Dovbyk.

Il Milan ha vinto 2-1 fuori casa una faticosa e lunga partita contro il Genoa ed è salito al terzo posto. Dopo un primo tempo dove il Genoa ha giocato un po’ meglio, nel secondo tempo il Milan è andato in vantaggio prima sul rigore dell’attaccante francese Christopher Nkunku, poi si è portato sul 2-0 con un bel tiro del difensore svizzero Zachary Athekame. Il Genoa ha però segnato il 2-1 all’86esimo minuto, e ci sono stati dieci minuti di recupero in cui il Milan ha sofferto un po’ (così tanti perché la partita era stata bloccata per colpa dei fumogeni a inizio secondo tempo).

Nelle ultime otto partite il Milan aveva fatto solo sette punti e aveva così messo a rischio una qualificazione in Champions che fino a pochi mesi fa sembrava scontata. Lo scorso 8 marzo, dopo aver vinto il derby, il Milan aveva 7 punti in meno dell’Inter e ancora qualche speranza di poter vincere lo Scudetto. Ma soprattuto aveva 4 punti di vantaggio sul Napoli, 9 su Roma e Como, 10 sulla Juventus. Ora ne ha solo 2 di vantaggio su Juventus e Como.

Il Como ha vinto 1-0 contro il Parma con un gol del difensore Alberto Moreno, e ora è quinto in classifica.

A una giornata dalla fine, insomma, Milan e Roma sono le favorite per la qualificazione in Champions League. Ma per farcela senza curarsi dei risultati delle avversarie dovranno vincere le loro ultime partite, che giocheranno in contemporanea a quelle di Juventus e Como.

Il Milan giocherà in casa contro il Cagliari, la Roma fuori casa contro l’Hellas Verona, già retrocesso in Serie B. Il Como giocherà contro la Cremonese, che forse starà ancora giocando per non retrocedere (dipende dai risultati delle altre partite di questo weekend), mentre la Juventus giocherà fuori casa il derby contro il Torino.