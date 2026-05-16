Elina Svitolina ha vinto gli Internazionali d’Italia

La tennista ucraina Elina Svitolina ha vinto il singolare femminile degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. In finale ha battuto 6-4, 6-7 (3-7), 6-2 la 22enne statunitense Coco Gauff. È la terza volta che Svitolina vince gli Internazionali, dopo il 2017 e il 2018, ed è il suo quinto titolo in carriera nella categoria Masters 1000, la più importante del tennis dopo il circuito del Grande Slam. Ma non ne vinceva uno proprio dal 2018 e fino a qualche mese fa si credeva che la parte migliore della sua carriera fosse ormai finita.

Svitolina ha 31 anni ed era già stata una delle migliori tenniste al mondo tra il 2016 e il 2021, vincendo numerosi tornei e una medaglia di bronzo alle Olimpiadi (ma nessuno Slam). A fronte dell’invasione russa dell’Ucraina e di alcuni problemi fisici, però, nel 2022 aveva deciso di ritirarsi per un po’. Era tornata a giocare nel 2023, dopo aver avuto una figlia e quando ormai sembrava che non potesse più tornare a competere ad alti livelli con continuità.

Eppure sta giocando un’ottima stagione, tornando di nuovo tra le 10 migliori tenniste del mondo. Quest’anno è arrivata in semifinale agli Australian Open (uno dei quattro Slam) e dopo otto anni è tornata a giocarsi una finale di un Masters 1000, a Dubai e dopo una memorabile semifinale di oltre tre ore giocata contro Gauff (aveva poi perso contro la statunitense Jessica Pegula). Alla finale degli Internazionali, invece, è arrivata battendo la numero 2 al mondo Elena Rybakina e la numero 3 Iga Swiatek, fortissima sulla terra rossa (la superficie dove si stanno giocando gli Internazionali).

La stessa finale degli Internazionali contro Gauff è stata una partita lunga e combattuta, e ha confermato che Svitolina è tornata tra le migliori tenniste al mondo. Svitolina ha mostrato un’eccellente lettura degli scambi, una grande rapidità e un gioco intenso e combattivo.

Ma soprattutto, Svitolina ha difeso in modo rapido e combattivo, come aveva già fatto vedere contro Swiatek in semifinale. Durante il primo set, ha annullato tre palle break (le occasioni in cui l’avversaria può vincere il game in risposta, cioè sul servizio dell’altra) prima di vincerne lei stessa un game nel turno di servizio di Gauff.

Il secondo set – vinto da Gauff, che ha così pareggiato la partita – è persino arrivato al tie-break, una specie di game speciale che si gioca sul 6-6 e in cui vince la prima che arriva a 7 punti.

Nel terzo, però, Svitolina ha mostrato una forza mentale e una tranquillità superiori a quella della sua avversaria. E con un tennis molto arrembante e spettacolare, ha completato una grande impresa sportiva.