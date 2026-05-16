Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

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Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, ha battuto 6-2, 5-7, 6-4 il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. La partita era iniziata venerdì sera, ma era stata interrotta per pioggia al terzo set, quello decisivo, sul punteggio di 4 a 2 per Sinner. È ripresa e finita solo sabato pomeriggio (sono serviti pochi minuti). La finale degli Internazionali è in programma domenica alle 17: Sinner giocherà contro il norvegese Casper Ruud, che in semifinale ha eliminato l’italiano Luciano Darderi.

È la seconda finale consecutiva per Sinner agli Internazionali, dov’è il grande favorito sin dall’inizio del torneo. Lo è anche e soprattutto per l’assenza per infortunio del suo rivale, Carlos Alcaraz, che l’anno scorso lo aveva battuto proprio in finale.

La semifinale contro Medvedev, però, è stata la prima partita di questi Internazionali in cui Sinner è stato messo un po’ in difficoltà. Dopo aver vinto agevolmente il primo set, nel secondo Medvedev è infatti riuscito a far perdere a Sinner un set per la prima volta nel torneo. Prima di lui, Sinner aveva concesso al massimo 4 game per set ai suoi avversari.

Alla fine del secondo set Sinner sembrava piuttosto stanco e si è anche fatto massaggiare la coscia destra. Nel terzo set, però, si è ripreso subito, riuscendo a portarsi in vantaggio di un break, cioè vincendo un game sul servizio dell’avversario.

Sabato, alla ripresa della partita e in vantaggio di 4-2, Medvedev ha fatto subito l’ultimo punto che gli mancava per andare sul 4-3. A Sinner è però bastato batterlo nei propri turni di battuta (anche se non così agilmente come al solito) per andare in finale.

Sinner arriva al torneo dopo aver vinto cinque tornei Masters 1000 di fila (un record), quattro dei quali negli ultimi due mesi. Gli Internazionali d’Italia sono l’unico dei nove tornei di questa categoria, la seconda per prestigio nel tennis, che non ha ancora vinto. Solo un giocatore prima di lui, Novak Djokovic, li ha vinti tutti, ma ci riuscì a 31 anni; Sinner può farlo a 24, a conferma del suo eccezionale livello e del suo dominio quasi incontrastato sul tennis, soprattutto con l’assenza di Alcaraz.

C’è una grande attesa intorno a una sua possibile vittoria agli Internazionali anche perché li sta giocando in casa. Le due settimane degli Internazionali sono infatti il momento dell’anno in cui si sperimenta di più quella che giornali e siti chiamano abitualmente Sinner-mania. Ancor più che alle ATP Finals di Torino, dove pure Sinner ha già vinto due volte, perché al Foro Italico (dove si giocano gli Internazionali) capita che i giocatori passino o si allenino molto vicino alle persone.

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