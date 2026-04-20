Tim Cook non sarà più CEO della Apple

Apple ha comunicato che il suo storico amministratore delegato, Tim Cook, lascerà l’incarico a settembre. Verrà sostituito da John Ternus, che attualmente è il vice presidente a capo della sezione di progettazione hardware. Cook manterrà comunque un ruolo da presidente esecutivo. È uno sviluppo molto grosso, per Apple: l’ultimo cambio di amministratore delegato era stato nel 2011, quando Cook aveva preso la guida della multinazionale poco prima della morte del fondatore Steve Jobs.

La possibilità che Cook si dimettesse quest’anno era nell’aria da alcuni mesi.

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