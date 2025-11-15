Secondo il Financial Times Tim Cook, amministratore delegato di Apple, si dimetterà nel 2026

Secondo il Financial Times Tim Cook, amministratore delegato di Apple, si dimetterà dalla carica nel 2026, dopo più di quattordici anni. Il quotidiano britannico scrive che diverse persone interne all’azienda hanno confermato che i preparativi per la successione di Cook si sono intensificati negli ultimi tempi: il successore più probabile è al momento John Ternus, vicepresidente della divisione ingegneria hardware di Apple.

Cook ha 65 anni ed è alla guida della società dal 2011, quando assunse il ruolo di cofondatore insieme a Steve Jobs, che morì quell’anno. All’epoca Apple valeva 350 miliardi di dollari, oggi ne vale quattromila miliardi. Per il Financial Times è improbabile che venga nominato un nuovo amministratore delegato prima della fine di gennaio, ma le persone di Apple sentite (di cui non vengono fatti nomi) considerano possibile una decisione nei primi mesi dell’anno. Hanno comunque specificato che le tempistiche potrebbero cambiare.

