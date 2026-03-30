Il Servizio sanitario nazionale rimborserà le spese per un farmaco per smettere di fumare a chi intraprende un percorso

L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato per la prima volta il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di un farmaco per smettere di fumare, il cui principio attivo di base si chiama citisina. Questo farmaco sarà rimborsabile solo per chi intraprenderà un percorso per smettere di fumare in un centro antifumo, che potrà prevedere anche altri tipi di trattamenti. Un ciclo di assunzione standard della citisina dura 25 giorni e ha un costo di circa 90 euro.

La citisina viene estratta dal Cytisus laburnum, una pianta nota come maggiociondolo (che è abbastanza comune in Italia e ha dei fiori gialli simili al glicine). Agisce sugli stessi recettori nervosi attivati dalla nicotina e ha quindi un doppio effetto: da un lato annulla gli effetti gradevoli associati al suo uso, dall’altra limita quelli negativi collegati all’astinenza. Secondo uno studio dell’Istituto nazionale dei tumori, dopo un anno dalla terapia con la citisina il 40 per cento delle persone non ha ripreso a fumare.

In Italia ci sono oltre 12 milioni di fumatori. Il fumo in Italia causa ogni anno 93mila morti e spese dirette e indirette per 26 miliardi di euro.

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