Le foto della grande manifestazione «No Kings» a Roma

Nel pomeriggio di sabato a Roma c’è stata una grande manifestazione, intitolata «No Kings»: è uno slogan nato negli Stati Uniti e usato in protesta contro le politiche di Donald Trump, accusato di metodi violenti e autoritari. È avvenuta in contemporanea ad altre migliaia di manifestazioni speculari nel resto dei paesi europei e negli Stati Uniti. Quella di Roma ha avuto una partecipazione che ha superato le attese: gli organizzatori parlano di centinaia di migliaia di persone, che hanno manifestato non solo contro Trump ma anche contro quella che definiscono la svolta autoritaria del governo di Giorgia Meloni e l’aumento delle spese militari dei paesi europei. Il corteo è partito da piazza della Repubblica (vicino alla stazione di Termini), è passato per la tangenziale Est e ha concluso il percorso a piazzale del Verano.

In città sono stati dispiegati più di mille agenti di polizia per mantenere l’ordine pubblico. Un’operazione di polizia ha fatto discutere ancor prima dell’inizio del corteo: Ilaria Salis, attivista ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha detto di essere stata sottoposta a un controllo da parte della polizia sabato mattina alle 7 nella sua camera di albergo a Roma. Lei lo ha ricondotto a un’azione intimidatoria in vista della sua partecipazione alla manifestazione. La questura ha dato una versione diversa, dicendo che il controllo è stato fatto sulla base di una segnalazione da parte di un altro paese europeo. Salis ha poi partecipato alla manifestazione.

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