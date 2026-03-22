Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di super-G

La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di super-G che si è tenuta domenica a Lillehammer, in Norvegia, conquistando così la coppa di specialità. Per Goggia, che ha 33 anni ed è una delle sciatrici italiane più forti in attività, è la prima Coppa del Mondo di super-G, dopo le quattro di discesa libera vinte tra il 2018 e il 2023.

La Coppa del Mondo è il principale circuito professionistico dello sci alpino e comprende quattro specialità: discesa libera, super-G, slalom gigante e slalom speciale. Ogni specialità ha una sua classifica, che vince chi a fine stagione è andata meglio tenendo conto di tutti i piazzamenti, e poi c’è anche la classifica generale di tutte le specialità. Il super-G è la specialità più veloce dello sci alpino dopo la discesa libera, ma è molto più tecnica perché prevede molte curve, un po’ come lo slalom gigante.

Nella gara di domenica Goggia è arrivata prima, seguita dalla svizzera Corinne Suter al secondo posto e dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann al terzo. Prima di oggi era già prima in classifica nella Coppa del Mondo di super-G, seguita con distacco dalla neozelandese Alice Robinson e dalla tedesca Emma Aicher. Per vincere la Coppa le bastava arrivare tra le prime sei.

Alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang nel 2018 Goggia aveva vinto l’oro, a quelle di Pechino l’argento e alle più recenti di Milano Cortina il bronzo, sempre nella discesa libera femminile. A inizio marzo aveva vinto la terzultima gara della Coppa del Mondo di supergigante a Soldeu, nel principato di Andorra. Sabato un’altra sciatrice italiana, Laura Pirovano, ha vinto a sua volta la Coppa del Mondo di discesa libera in maniera eccezionale: fino a due settimane fa non aveva mai vinto nemmeno una gara nel circuito.

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