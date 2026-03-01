Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Soldeu, ad Andorra

La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la gara di supergigante femminile a Soldeu, nel principato di Andorra, davanti alla tedesca Emma Aicher e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Era la terzultima gara della coppa del mondo di supergigante, in cui Goggia è prima in classifica con 420 punti davanti all’australiana Alice Robinson con 336. Le prossime saranno in Val di Fassa domenica 8 marzo e a Lillehammer, in Norvegia, domenica 22 marzo. In caso di vittoria, per Goggia sarebbe la prima coppa del mondo di supergigante, dopo le quattro di discesa libera vinte tra il 2018 e il 2023.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Goggia aveva vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile, dopo l’oro vinto a Pyeongchang nel 2018 e l’argento a Pechino nel 2022 in questa disciplina.